موعد مباراة بايرن ميونخ وبشكتاش في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 14/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبشكتاش في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق بشكتاش التركي نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب فودافون أرينا في مدينة إسطنبول، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبشكتاش

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وبشكتاش في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبشكتاش

ستكون مباراة بايرن ميونخ وبشكتاش منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

مشوار بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2018

بايرن ميونخ 0/3 أندرلخت البلجيكي / دور المجموعات

باريس سان جيرمان الفرنسي 0/3 بايرن ميونخ

بايرن ميونخ 0/3 سيلتك الإسكتلندي

سيلتك 2/1 بايرن ميونخ

أندرلخت 2/1 بايرن ميونخ

بايرن ميونخ 1/3 باريس سان جيرمان

بايرن ميونخ 0/5 بشكتاش التركي / ذهاب ثمن النهائي

مشوار بشكتاش في دوري أبطال أوروبا 2018

بورتو البرتغالي 3/1 بشكتاش / دور المجموعات

بشكتاش 0/2 لايبزيغ الألماني

موناكو الفرنسي 2/1 بشكتاش

بشكتاش 1/1 موناكو

بشكتاش 1/1 بورتو

لايبزيغ 2/1 بشكتاش

بايرن ميونخ الألماني 0/5 بشكتاش

ترتيب بايرن ميونخ وبشكتاش في الدوري الألماني والتركي

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة، فيما يحتل فريق بشكتاش حالياً في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي مع امتلاكه في رصيده 50 نقطة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا

خط الوسط: خافي مارتينيز / أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / خاميس رودريغيز / توماس مولر

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

المدرب: الألماني يوب هاينكس

تشكيلة فريق بشكتاش المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: فابري

خط الدفاع: أدريانو كوريا / كيبلير بيبي / جوخان غونول / كانر إركين

خط الوسط: جاري ميديل / أتيبا / ريكاردو كواريزما / تاليسكا / راين بابل

خط الهجوم: فاجنر لوف

المدرب: التركي سينول

مقدمة عن مباراة بايرن ميونخ وبشكتاش

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق بايرن ميونخ بواقع خمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، مما جعل فريق بايرن ميونخ يضع قدماً ونصف بالتالي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق بايرن ميونخ سوف يدخل مباراة الإياب عازماً على تحقيق الانتصار أيضاً ولكن دون بذل المجهودات الكبيرة، وذلك حتى يتفادى الفريق البافاري عامل الإرهاق أو الإصابات التي من الممكن أن تؤثر عليه في بقية أطوار الموسم الحالي.

ويبقى الحلم الأكبر لفريق بايرن ميونخ وجماهيره في الموسم الحالي هو الفوز بالثلاثية التاريخية، والتي فاز بها الفريق البافاري في عام 2013 م مع المدرب الألماني يوب هاينكس أيضاً، مما يجعل عنصر التفاؤل كبيراً للغاية لدى جماهير النادي البافاري.

وبات فريق بايرن ميونخ قريباً للغاية من حسم لقب الدوري الألماني بشكل رسمي في الأسابيع القليلة القادمة في ظل اتساع الفارق كثيراً بينه وبين أقرب ملاحقيه في الترتيب، كما نجح الفريق البافاري أيضاً في الوصول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا، بينما تبقى المهمة الأصعب أمامه هي مسابقة دوري أبطال أوروبا وخاصة في ظل صعوبة المواجهات انطلاقاً من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

أما على الجانب المقابل فيبدو أن كل آمال فريق بشكتاش في التأهل إلى الدور ربع النهائي باتت معدومة تماماً، ولكن وفي الوقت ذاته سوف يُحاول فريق بشكتاش أن يُقدم مباراة كبيرة أمام فريق بايرن ميونخ، ولم لا ينجح في تحقيق الانتصار فقط ولو بهدف وحيد من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة التي ستكون حاضرة بغزارة في المدرجات.

ويبقى الأهم بالنسبة إلى فريق بشكتاش وجماهيره في الموسم الحالي، هو لقب الدوري التركي وخاصة وأنه لا يفصله سوى ثلاثة نقاط فقط لا غير عن صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري التركي فريق غلطة سراي، مما سيجعل إقصاء فريق بشكتاش في مصلحة مسابقة الدوري التركي التي سوف يشتعل الصراع على لقبها في الأسابيع المتبقية من عمر الموسم الحالي.

احتمالات تأهل بايرن ميونخ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يحتاج فريق بايرن ميونخ إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق بايرن ميونخ إلى التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق بايرن ميونخ إلى الخسارة بهدف وحيد وحتى أربعة أهداف من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق بايرن ميونخ إلى الخسارة بخمسة أهداف أو أكثر، ولكن مع شرط أن يكون فارق الأهداف أربعة أهداف فقط من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق بايرن ميونخ إلى الخسارة بخمسة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم يحسم التأهل إما في الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح

احتمالات تأهل بشكتاش إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يحتاج فريق بشكتاش إلى الفوز بخمسة أهداف مقابل لا شئ، ومن يحسم التأهل إما في الأشواط الإضافية أو من خلال ركلات الترجيح من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق بشكتاش إلى الفوز بأكثر من خمسة أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

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