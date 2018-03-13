موعد مباراة باريس سان جيرمان وانجيه في الدوري الفرنسي الأربعاء 14/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وانجيه في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق أنجيه في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مباراة مقدمة عن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وانجيه

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وانجيه في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وانجيه

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وانجيه منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب باريس سان جيرمان وانجيه في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 77 نقطة، فيما يحتل فريق أنجيه حالياً المركز الرابع عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 32 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق باريس سان جيرمان الموسم الحالي

باريس سان جيرمان 0/3 أولمبيك مارسيليا / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 0/3 أولمبيك مارسيليا / كأس فرنسا

تروا 2/0 باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد الإسباني / دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان 0/5 ميتز / الدوري الفرنسي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أنجيه الموسم الحالي

أنجيه 4/0 موناكو / الدوري الفرنسي

أنجيه 1/0 سانت إيتيان

ليل 2/1 أنجيه

أنجيه 0/3 غانغون

بوردو 0/0 أنجيه

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / يوري بيرشيش

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / يوليان دراكسلر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني

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