موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الايطالي الأربعاء 14/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق أتالانتا في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا

ستُقام مباراة يوفنتوس وأتالانتا في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا

ستكون مباراة يوفنتوس وأتالانتا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

ترتيب يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 71 نقطة، فيما يحتل فريق أتالانتا حالياً المركز الثامن في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

تورينو 1/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 0/1 أتالانتا / كأس إيطاليا

لاتسيو 1/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي 2/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس 0/2 أودينيزي / الدوري الإيطالي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتالانتا الموسم الحالي

بوروسيا دورتموند الألماني 2/3 أتالانتا / الدوري الأوروبي

أتالانتا 1/1 فيورنتينا / الدوري الإيطالي

أتالانتا 1/1 بوروسيا دورتموند / الدوري الأوروبي

يوفنتوس 0/1 أتالانتا / كأس إيطاليا

بولونيا 1/0 أتالانتا / الدوري الإيطالي

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / دانييلي روغاني / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو

خط الوسط: بليز ماتويدي / كلاوديو ماركيزيو / ميراليم بيانيتش / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: باولو ديبالا / غونزالو هيغواين

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري

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