موعد مباراة الزمالك والرجاء في الدوري المصري الأربعاء 14/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والرجاء في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق الرجاء في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والرجاء

ستُقام مباراة الزمالك والرجاء في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء

ستكون مباراة الزمالك والرجاء منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك والرجاء في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة، فيما يحتل فريق الرجاء حالياً المركز السابع عشر في الترتيب ولكنه لا يمتلك في رصيده سوى 22 نقطة فقط.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

الزمالك 0/1 وادي دجلة / الدوري المصري

بتروجيت 3/1 الزمالك

النصر 2/1 الزمالك

الزمالك 0/3 طلائع الجيش

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الاتحاد الأفريقي

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الرجاء الموسم الحالي

الرجاء 1/0 الداخلية / الدوري المصري

الرجاء 0/3 إنبي

المصري البورسعيدي 0/0 الرجاء

طنطا 0/0 الرجاء

الرجاء 0/0 سموحة

وادي دجلة 3/2 الرجاء

الرجاء 1/1 بتروجيت

قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام الرجاء

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء / محمود حمدي الونش / إسلام جمال / حازم إمام / حمدي النقاز

خط الوسط: معروف يوسف / طارق حامد / أحمد توفيق / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / عماد فتحي / محمد عنتر / أحمد داوودا / أحمد مدبولي / يوسف أوباما

خط الهجوم: باسم مرسي / نانا بوكو

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / معروف يوسف

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / محمد عنتر / عماد فتحي

خط الهجوم: باسم مرسي

المدرب: المصري إيهاب جلال

مقدمة عن مباراة الزمالك والرجاء

سيبحث فريق الزمالك في هذه المباراة تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال عن مصالحة جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعدما كان فريق الزمالك قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق ديشا الإثيوبي بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن هذه المباراة كانت في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

وعلى الرغم من هذه الخسارة إلا أن فريق الزمالك يُعتبر قريباً للغاية من التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة الأفريقية، وذلك بفضل الهدف الذي نجح في تسجيله خارج أرضه في مباراة الذهاب، علماً بأن الهدف الأساسي لفريق الزمالك هو الفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي في نهاية المطاف وليس فقط مجرد المشاركة الشرفية.

ولكن بعيداً عن المشاركة الأفريقية سوف يبحث فريق الزمالك عن فوزه السابع على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك من أجل تشديد الخناق على صاحب المركز الثاني فريق الإسماعيلي، حيث لا يفصل بين الطرفين سوى نقطتين فقط لا غير مما يُشعل الصراع كثيراً بينهما في الأسابيع المتبقية من عمر الموسم.

ولعل ما يُشعل الصراع أكثر أن فريق الزمالك سوف يواجه فريق الإسماعيلي في مباراة حاسمة للغاية، والتي ستُقام في اليوم الثاني من شهر إبريل القادم على ملعب الإسماعيلية، علماً بأن الهدف الرئيسي لكلاً من الطرفين سوف يكون هو إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني، وذلك من أجل ضمان مقعد لأحدهما في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

أما على الجانب المقابل فيبدو أن وضعية فريق الرجاء معقدة للغاية في منطقة الهبوط، لذا سوف تكون الدوافع قوية للغاية لدى لاعبي فريق الرجاء من أجل تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام فريق الزمالك، وذلك سواء من خلال تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أو حتى من خلال التعادل والخروج بنقطة واحدة فقط على أقل تقدير.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك والرجاء

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب فريق الرجاء في مباراتين من أصل ثلاثة مباريات جمعت بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك انتهت المواجهة الثالثة بينهما على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الموسم الحالي

تمكن فريق الزمالك من تسجيل ستة أهداف في شباك فريق الرجاء في المواجهات السابقة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تمكن فريق الرجاء من تسجيل ثلاثة أهداف في شباك فريق الزمالك

يُعتبر المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو هو أكثر لاعب في فريق الزمالك نجح في تسجيل أهداف لفريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث تمكن المهاجم كابونجو كاسونجو من تسجيل تسعة أهداف لمصلحة أبناء القلعة البيضاء

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