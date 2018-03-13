شرط واحد فقط يفصل عبد الله السعيد عن التجديد للأهلي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي أن النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وافق على تجديد مع النادي الأهلي، إلا أنه وضع شرطاً أساسياً من أجل التوقيع على عقود التجديد بشكل رسمي.
حيث أشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي رفع العرض المقدم إلى النجم عبد الله السعيد لكي تصل مدته إلى 3 سنوات، على أن يكون راتبه السنوي بجانب الإعلانات والمكافآت يصل إلى مبلغ 15 مليون جنيه مصري.
ولكن النجم عبد الله السعيد رفض ذلك الأمر تماماً بحسب ما أشارت التقارير، حيث طالب النجم عبد الله السعيد إما برفع قيمة راتبه السنوي لكي تصل إلى مبلغ 25 مليون جنيه مصري، أو إما الموافقة على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مع النادي الأهلي ولكن مع إعارته إلى أحد أندية الدوري السعودي لمدة موسمين من قيمة العقد بحيث يحصل على نفس القيمة التي يرغب في الحصول عليها.
إقرأ أيضاً: مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل مثيرة بخصوص “صفقة القرن”
التعليقات