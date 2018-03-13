الجزيرة يعود بنقطة ثمينة من خارج أرضه من أمام مضيفه تراكتور

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عاد فريق الجزيرة الإماراتي بتعادل إيجابي ثمين للغاية بهدف لمثله من خارج أرضه من أمام مضيفه فريق تراكتور الإيراني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على أرض دولة إيران.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الجزيرة في المباراة اللاعب رومارينهو في الدقيقة الرابعة والأربعين، فيما سجل هدف التعادل لمصلحة فريق تراكتور اللاعب جلال حاتم في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الجزيرة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما رفع فريق تراكتور رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير في ترتيب المجموعة ذاتها.

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