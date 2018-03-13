الأهلي يُعلن رسمياً تجديد عقد النجم عبد الله السعيد

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أعلن النادي الأهلي رسمياً منذ قليل اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي عن تجديد عقد النجم عبد الله السعيد لمدة ثلاثة سنوات قادمة، وذلك بعدما تم عقد جلسة بين اللاعب وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبحضور تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي.

حيث عرفت الجلسة التي تم عقدها في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة توصل الطرفين إلى اتفاق مناسب من الناحية المادية، ليقوم النجم عبد الله السعيد على الفوز بتوقيع عقده الجديد مع النادي الأهلي والذي سوف يمتد لمدة ثلاث مواسم قادمة.

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