تعرف على قائمة منتخب مصر إضافة إلى البرنامج الكامل لمعسكر مارس

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تعيش الجماهير المصرية بأكملها في هذه الأيام في حالة من الترقب الكبير، وذلك قبل موعد فترة التوقف الدولي القادمة في الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي، والتي سوف تشهد بدورها المعسكر الأول للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم قائمة منتخب مصر الكاملة التي أعلن عنها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك من أجل المشاركة مع منتخب الفراعنة في معسكر شهر مارس الحالي، كما سوف نستعرض لكم البرنامج الكامل للمنتخب الوطني المصري سواء في معسكر شهر مارس الحالي أو حتى في المعسكر الختامي في شهر مايو المقبل قبل انطلاقة المونديال مباشرة.

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برنامج منتخب مصر في معسكر مارس

سوف يجتمع كافة لاعبي المنتخب الوطني المصري في اليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي.

في اليوم التالي مباشرة أي يوم 20 مارس سوف تتجه بعثة المنتخب الوطني المصري من مطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة إلى دولة سويسرا على متن طائرة خاصة.

في اليوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته يخوض المنتخب المصري أول مباراة ودية له تحضيراً لمونديال روسيا المقبل، والتي سوف تجمع بينه وبين منتخب البرتغال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

في اليوم السادس والعشرين من شهر مارس أيضاً يخوض المنتخب المصري مباراته الودية الثانية، والتي سوف تجمع بينه وبين منتخب اليونان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

برنامج منتخب مصر في معسكر مايو

تتوجه بعثة منتخب مصر إلى دولة الكويت في اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.

يخوض المنتخب المصري مباراته الودية الأولى أمام منتخب الكويت في اليوم السادس والعشرين من الشهر ذاته.

تتوجه بعثة المنتخب المصري بعدها مباشرة إلى دولة النمسا.

يخوض المنتخب المصري مباراته الودية الثانية أمام منتخب كولومبيا في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل.

يخوض المنتخب المصري مباراته الودية الثالثة أمام منتخب بلجيكا في اليوم السادس من الشهر ذاته.

تعود بعثة المنتخب المصري إلى العاصمة المصرية القاهرة في اليوم السابع من شهر يونيو أيضاً.

في اليوم الثامن يحصل جميع لاعبي المنتخب المصري على راحة سلبية من التدريبات الجماعية.

في اليوم التاسع يخوض المنتخب المصري مرانه الأخير على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ومن ثم يتجه بعدها مباشرة إلى مدينة جروزني في دولة روسيا استعداداً لمباراته الأولى في المونديال أمام منتخب الأوروغواي.

قائمة منتخب مصر الكاملة في معسكر مارس الحالي

أحمد فتحي ، عبد الله السعيد ، حسام عاشور ، مروان محسن ، سعد الدين سمير ، أيمن أشرف ، محمد الشناوي / الأهلي.

أحمد الشناوي ، طارق حامد / الزمالك.

محمد عواد / الإسماعيلي.

محمد مجدي / إنبي.

عصام الحضري / التعاون السعودي.

محمود عبد الرازق شيكابالا / الرائد السعودي.

أحمد المحمدي / أستون فيلا الإنجليزي.

محمد عبد الشافي / الفتح السعودي.

أحمد حجازي ، علي جبر / وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

محمد النني / أرسنال الإنجليزي.

محمد صلاح / ليفربول الإنجليزي.

عمر جابر / لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

أحمد حسن كوكا / سبورتينغ براغا البرتغالي.

محمود عبد المنعم كهربا / الاتحاد السعودي.

محمود حسن تريزيجيه / قاسم باشا التركي.

مؤمن زكريا / الأهلي السعودي.

رمضان صبحي / ستوك سيتي الإنجليزي.

عمرو وردة / أتروميتوس اليوناني.

سام مرسي / ويجان أتلتيك الإنجليزي.

حسين الشحات / العين الإماراتي.

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