عبد الله السعيد يكشف عن شعوره بعد التجديد للنادي الأهلي

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قام النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق منذ قليل اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على عملية تجديد مع النادي الأهلي، وذلك بعدما استمرت المفاوضات بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي لما يقرب من حوالي شهر ونصف تقريباً.

فمن خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد النجم عبد الله السعيد أنه لم يكن يتمنى على الإطلاق أن تأخذ المفاوضات بينه وبين النادي هذا الوقت الطويل للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رغبته الأولى كانت هي تجديد عقده مع النادي الأهلي والبقاء معه حتى نهاية مسيرته الرياضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم عبد الله السعيد على أنه في غاية السعيد بعملية تجديد عقده مع النادي الأهلي، متمنياً أن يُساهم رفقة زملائه في المارد الأحمر في الفوز بالمزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وكان النجم عبد الله السعيد قد جدد عقده رسمياً مع النادي الأهلي منذ ساعات قليلة فقط ولمدة موسمين قادمين فقط، وذلك بعد الجلسة الحاسمة التي جمعت بينه من جهة وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وتركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية من جهة أخرى.

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