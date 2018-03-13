السد يكتسح ناساف برباعية ويقترب من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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حقق فريق السد القطري فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق ناساف كارشي من أوزبكستان بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق السد في المباراة كلاً من الإسباني تشافي هيرنانديز في الدقيقة الثالثة، إضافة إلى القطري عبد الكريم حسن في الدقيقة الخامسة عشر وأيضاً الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة والأربعين، وأخيراًالجزائري حمرون في الدقيقة الحادية والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق السد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما استقر رصيد فريق ناساف كارشي عند 6 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة ذاتها.

وفي مباراة أخرى عن المجموعة ذاتها اليوم أيضاً تعرض فريق الوصل الإماراتي إلى الخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق بيروزي الإيراني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بيروزي في المباراة اللاعب كمال الدين في الدقيقة السابعة والثلاثين، ليرفع بذلك فريق بيروزي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما استقر رصيد فريق الوصل بدون أي نقطة على الإطلاق في المركز الأخير في ترتيب المجموعة ذاتها.

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