مرتضى منصور يطلب من الأهلي مبلغ خيالي لعدم إيقاف عبد الله السعيد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سوف يطلب خلال الساعات القليلة القادمة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب دفع مبلغ خيالي من أجل تفادي إيقاف النجم عبد الله السعيد.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه مصري من النادي الأهلي، وذلك في أول رد له على قيام النادي الأهلي رسمياً بتجديد عقد النجم عبد الله السعيد لمدة موسمين قادمين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور سوف يكشف لجميع الجماهير المصرية في الساعات القليلة القادمة، أن النجم عبد الله السعيد قام بتوقيع عقود انتقاله إلى نادي الزمالك بشكل رسمي قبل أن يقوم بتوقيع عقد التجديد مع النادي الأهلي، علماً بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم عبد الله السعيد في العقد المزعوم توقيعه مع نادي الزمالك وصلت قيمته إلى مبلغ 100 مليون جنيه مصري.

وفي السياق ذاته أيضاً أشارت مصادر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن نادي الزمالك لم يقوم بإخطار سواء النادي الأهلي أو حتى الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً بالعقد الذي قام النجم عبد الله السعيد بتوقيعه مع نادي الزمالك، مما يجعل نادي الزمالك غير قادر على التقدم بأي شكوى قانونية ضد النجم عبد الله السعيد أو حتى إيقافه.

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