التعادل يحسم ديربي الخليج بين الأهلي والغرافة بمشاركة “مؤمن زكريا”

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ديربي الخليج بين فريق الأهلي السعودي وبين ضيفه فريق الغرافة القطري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الغرافة في المباراة الإيراني مهدي تاريمي في الدقيقة السادسة والخمسين، فيما تمكن فريق الأهلي من تعديل النتيجة عبر النجم المصري مؤمن زكريا في الدقيقة الثامنة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، ليرفع بذلك فريق الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما استقر رصيد فريق الغرافة عند 5 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة ذاتها.

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