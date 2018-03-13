روما ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال من بوابة ضيفه شاختار

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تأهل فريق روما الإيطالي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على حساب ضيفه فريق شاختار الأوكراني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق روما في المباراة البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة الثانية والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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وكان فريق شاختار قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على أرض دولة أوكرانيا بهدفين مقابل هدف واحد، إلا أن فريق الذئاب تمكن في نهاية المطاف من حجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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