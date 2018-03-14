تعرف على رسالة أسامة حسني لجماهير الأهلي بعد عرض عبد الله السعيد للبيع

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قام الكابتن أسامة حسني نجم النادي الأهلي سابقاً والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر للشباب بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس الحالي على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بعرض النجم عبد الله السعيد إلى البيع أو الإعارة عقب تجديد عقده مع النادي.

حيث قام الكابتن أسامة حسني بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “رسالة إلى جميع الأهلاوية، مع محمود الخطيب عمرك ما تخاف على الأهلي”.

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وكان النادي الأهلي قد أعلن في يوم أمس الثلاثاء رسمياً تجديد عقد النجم عبد الله السعيد لمدة موسمين، ولكن وقبل نهاية اليوم فاجأ مجلس إدارة النادي الأهلي الجميع بعدما قام بعرض اللاعب في سوق الإنتقالات سواء من خلال التعاقد معه بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.