موعد مباراة ارسنال وميلان بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي الخميس 15/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وميلان بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق ميلان الإيطالي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وميلان

ستُقام مباراة ارسنال وميلان في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 00:05 صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وميلان

ستكون مباراة ارسنال وميلان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب أرسنال وميلان في الدوري الإنجليزي والإيطالي

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة، فيما يحتل فريق ميلان حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 47 نقطة.

مشوار أرسنال في الدوري الأوروبي 2018

أرسنال 1/3 كولن الألماني / دور المجموعات

باتي بوريسوف البيلاروسي 4/2 أرسنال

النجم الأحمر الصربي 1/0 أرسنال

أرسنال 0/0 النجم الأحمر

كولن 0/1 أرسنال

أرسنال 0/6 باتي بوريسوف

اوسترسوند السويدي 3/0 ارسنال / ذهاب دور ال32

أرسنال 2/1 اوسترسوند / إياب دور ال32

ميلان الإيطالي 2/0 أرسنال / ذهاب ثمن النهائي

مشوار ميلان في الدوري الأوروبي 2018

أوستريا فيينا النمساوي 5/1 ميلان / دور المجموعات

ميلان 2/3 رييكا الكرواتي

ميلان 0/0 أيك أثينا اليوناني

أيك أثينا 0/0 ميلان

ميلان 1/5 أوستريا فيينا

رييكا 0/2 ميلان

لودوغوريتس البلغاري 3/0 ميلان / ذهاب دور ال32

ميلان 0/1 لودوغوريتس / إياب دور ال32

ميلان 2/0 أرسنال الإنجليزي / ذهاب ثمن النهائي

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: تشاكا / جاك ويلشير / أرون رامسي / مسعود أوزيل / هنريك مخيتاريان

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر

تشكيلة فريق ميلان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز

خط الوسط: فرانك كيسي / لوكاس بيليا / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكو بونافينتورا

خط الهجوم: أندري سيلفا

المدرب: الإيطالي جينارو غاتوزو

مقدمة عن مباراة ارسنال وميلان

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع فوز فريق أرسنال بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وهو ما يُعطي بالتالي الأفضلية لصالح فريق الغانرز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ميلان سوف يدخل المواجهة عازماً على تحقيق المفاجأة من خلال قلب الطاولة على مضيفه، وخاصة وأن فريق الروسونيري قد قدم مستوى باهت نوعاً ما في مباراة الذهاب سواء من الناحية الدفاعية أو حتى من الناحية الهجومية.

ولعل ما يجعل معنويات فريق ميلان مرتفعة بشكل كبير للغاية قبل هذه المواجهة، هو الفوز المثير الذي حققه في مطلع الأسبوع الحالي في مسابقة الدوري الإيطالي، والذي جاء خارج أرضه على حساب مضيفه فريق جنوى بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعله يُعزز آماله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من بوابة الكالتشيو بعد أن كان ذلك مجرد أوهام بالنسبة إلى مشجعي الفريق.

أما على الجانب المقابل فقد نجح فريق أرسنال هو أيضاً في العودة من جديد إلى المسار الصحيح على الصعيد المحلي، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز بسهولة على حساب ضيفه فريق واتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، إلا أن ذلك لم يُغير من وضعية فريق أرسنال كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبقى أمله الوحيد من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل هو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم الحالي.

احتمالات تأهل أرسنال إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

يحتاج فريق أرسنال إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق أرسنال إلى التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق أرسنال إلى الخسارة بهدف وحيد أو الخسارة بهدفين أو أكثر لكن شرط أن يبقى الفارق هدف واحد فقط من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق أرسنال إلى الخسارة بهدفين مقابل لا شئ، ومن ثم يحسم التأهل من خلال الاحتمالات السابقة في الأشواط الإضافية أو إما من خلال ركلات الترجيح

احتمالات تأهل ميلان إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

يحتاج فريق ميلان إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ أو أكثر من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق ميلان إلى الفوز بهدفين مقابل لا شئ، ومن ثم يحسم التأهل في الأشواط الإضافية أو إما من خلال ركلات الترجيح

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ارسنال وميلان

تُعتبر هذه المواجهة القادمة هي السادسة بين الفريقين منذ عام 2008 م في المسابقات الأوروبية

فاز فريق ميلان في مباراة واحدة فقط من أصل المباريات الخمسة الماضية التي جمعت بينه وبين فريق أرسنال في المسابقات الأوروبية، وفي مقابل ذلك فاز فريق أرسنال في مباراتين، بينما حسمت نتيجة التعادل مباراة واحدة فقط بينهما

لم ينجح فريق ميلان في الخروج بالانتصار تماماً من ملعب الإمارات في آخر زيارتين له، حيث تعادل سلبياً بدون أهداف في المباراة الأولى في عام 2008 م، ومن ثم تعرض إلى الخسارة في المباراة الثانية بثلاثية نظيفة في عام 2012 م.

يُعتبر فريق ميلان هو ثاني أفضل فريق في القارة الأوروبية من حيث الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث فاز بسبعة ألقاب أوروبية على مر التاريخ

لم ينجح فريق أرسنال طوال مسيرته من الفوز بأي لقب أوروبي على الإطلاق، وذلك سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى في مسابقة الدوري الأوروبي.

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