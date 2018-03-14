مستشار اتحاد الكرة يكشف عن مصير عبد الله السعيد في حالة التوقيع لناديين

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كشف محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي عن مصير النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك في حالة قيامه بالتوقيع على عقود مع ناديين في وقت واحد.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد محمد الماشطة أن الإيقاف من 4 إلى 6 شهور ينتظر النجم عبد الله السعيد، وذلك في حالة قيامه بالتوقيع على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك ومن ثم التوقيع على تجديد عقده مع النادي الأهلي في ذات الوقت.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار محمد الماشطة إلى أنه من الصعب أن يقوم لاعب بقيمة النجم عبد الله السعيد بالتوقيع على عقد مع نادي الزمالك بدون تاريخ، مشدداً في الوقت ذاته على أن تاريخ العقد الذي قام اللاعب بتوقيعه مع نادي الزمالك هو الذي سوف يُحدد مصير هذه القضية.

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