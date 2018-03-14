موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في الدوري الأوروبي الخميس 15/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق لوكوموتيف موسكو نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

ترتيب أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في الدوري الإسباني والروسي

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 64 نقطة، فيما يحتل فريق لوكوموتيف موسكو حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الروسي مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

مشوار أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2018

روما الإيطالي 0/0 أتلتيكو مدريد / دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد 2/1 تشيلسي الإنجليزي

كاراباخ من أذربيجان 0/0 أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد 1/1 كاراباخ

أتلتيكو مدريد 0/2 روما

تشيلسي 1/1 أتلتيكو مدريد

كوبنهاجن الدنماركي 4/1 أتلتيكو مدريد / ذهاب دور ال32 في الدوري الأوروبي

أتلتيكو مدريد 0/1 كوبنهاجن / إياب دور ال32

أتلتيكو مدريد 0/3 لوكوموتيف موسكو الروسي / ذهاب ثمن النهائي

مشوار لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي 2018

كوبنهاجن الدنماركي 0/0 لوكوموتيف موسكو / الدوري الأوروبي

لوكوموتيف موسكو 0/3 زلين التشيكي

شيريف تيراسبول من مولدوفا 1/1 لوكوموتيف موسكو

لوكوموتيف موسكو 2/1 شيريف تيراسبول

لوكوموتيف موسكو 1/2 كوبنهاجن

زلين 2/0 لوكوموتيف موسكو

نيس الفرنسي 3/2 لوكوموتيف موسكو / ذهاب دور ال32

لوكوموتيف موسكو 0/1 نيس / إياب دور ال32

أتلتيكو مدريد الإسباني 0/3 لوكوموتيف موسكو / ذهاب ثمن النهائي

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ميغيل أنخيل مويا

خط الدفاع: خوانفران / دييغو جودين / لوكاس هيرنانديز / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / كوكي / أنخيل كوريا / ساؤول نيغويز

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني

مقدمة عن مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع فوز سهل نوعاً ما لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، مما جعل فريق الروخي بلانكوس يضع قدماً ونصف في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا تقتصر مهمة فريق أتلتيكو مدريد على الذهاب بعيداً في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، بل يهدف الجميع داخل النادي المدريدي إلى الفوز باللقب في نهاية المطاف من أجل إنهاء الموسم بشكل مثالي للغاية، وخاصة في ظل صعوبة الفوز بلقب الدوري الإسباني إضافة إلى إقصائه من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم من ضعف آمال فريق لوكوموتيف موسكو في التأهل إلى الدور المقبل، إلا أن الفريق الروسي سوف يسعى إلى تقديم مباراة كبيرة من أجل إسعاد جماهيره، ولم لا تحقيق المستحيل وقلب الطاولة على فريق الروخي بلانكوس في أجواء من المتوقع أن تكون باردة للغاية على الأراضي الروسية.

احتمالات تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

يحتاج فريق أتلتيكو مدريد إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق أتلتيكو مدريد إلى التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق أتلتيكو مدريد إلى الخسارة بهدف أو هدفين مقابل لا شئ من أجل التأهل إلى ربع النهائي

يحتاج فريق أتلتيكو مدريد إلى الخسارة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم يحسم التأهل من خلال الاحتمالات السابقة في الأشواط الإضافية، أو إما من خلال ركلات الترجيح في نهاية المطاف

يحتاج فريق أتلتيكو مدريد إلى الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر مع شرط أن يبقى فارق الأهداف هدفين فقط من أجل التأهل إلى ربع النهائي

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف

يبحث فريق أتلتيكو مدريد عن اللقب الثالث له في مسابقة الدوري الأوروبي في السنوات الماضية، حيث سبق وأن فاز فريق الروخي بلانكوس باللقب تحت المسمى الجديد في مرتين، وذلك في عام 2010 م للمرة الأولى ومن ثم في عام 2012 م للمرة الثانية

يُعتبر الموسم الحالي هو أسوأ نسخة لفريق أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 6 مباريات في دور المجموعات ولم ينجح في تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة فقط لا غير

وصل فريق أتلتيكو مدريد إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في عامي 2014 و2016 م، ولكنه خسر اللقب في المناسبتين على يد جاره فريق ريال مدريد الإسباني

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ارسنال وميلان بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي الخميس 15/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة