موعد مباريات الدوري الأوروبي الخميس 15/3/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

Advertisements

يشهد مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي إقامة جميع مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد معظم هذه المباريات إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات.

موعد مباراة لاتسيو ودينامو كييف

ستُقام مباراة لاتسيو ودينامو كييف في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وستكون مباراة لاتسيو ودينامو كييف منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق علي لفتة هو معلق المباراة.

موعد مباراة زينيت ولايبزيغ

ستُقام مباراة زينيت ولايبزيغ في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على الأراضي الروسية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة زينيت ولايبزيغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وأولمبيك مارسيليا

ستُقام مباراة أتلتيك بيلباو وأولمبيك مارسيليا في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أتلتيك بيلباو وأولمبيك مارسيليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة سبورتينج لشبونة وفيكتوريا بلزن

ستُقام مباراة سبورتينج لشبونة وفيكتوريا بلزن في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على الأراضي التشيكية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة سبورتينج لشبونة وفيكتوريا بلزن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

موعد مباراة ليون وسيسكا موسكو

ستُقام مباراة ليون وسيسكا موسكو في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب غروب آما، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 00:05 صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة ليون وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسالزبورغ

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند وسالزبورغ في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على الأراضي النمساوية، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 00:05 صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

إقرأ ايضاً: موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في الدوري الأوروبي الخميس 15/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة