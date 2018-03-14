ربيع ياسين يوجه رسالة قوية للغاية للنجم عبد الله السعيد

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قام الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي سابقاً والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر مواليد 2001 اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي بتوجيه رسالة قوية للغاية إلى النجم عبد الله السعيد، وذلك بخصوص ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي ومن ثم عرضه إلى البيع أو الإعارة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن ربيع ياسين أنه لم يتقبل على الإطلاق ما حدث في الفترة الماضية من طرف النجم عبد الله السعيد، وذلك استمرت المفاوضات معه لمدة شهر ونصف تقريباً من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن ربيع ياسين على أن النادي الأهلي دائماً بمن حضر نظراً لكونه كيان كبير له جمهور عظيم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللعب بقميص النادي الأهلي شرف لأي لاعب مهما كان حجمه، وفي حالة رفض عبد الله السعيد البقاء مع النادي الأهلي بشروط النادي الأهلي فليرحل عن النادي.

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