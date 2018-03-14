موعد مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري المصري الخميس 15/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق بتروجيت نظيره فريق الإسماعيلي في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الإسماعيلي وبتروجيت

ستُقام مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وبتروجيت

ستكون مباراة الإسماعيلي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري المصري

يحتل فريق الإسماعيلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 53 نقطة، فيما يحتل فريق بتروجيت حالياً المركز التاسع في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الإسماعيلي في الدوري المصري

الداخلية 0/0 الإسماعيلي

إنبي 0/2 الإسماعيلي

الإسماعيلي 2/2 طنطا

سموحة 2/1 الإسماعيلي

الإسماعيلي 1/2 وادي دجلة

نتائج أخر 7 مباريات لفريق بتروجيت في الدوري المصري

بتروجيت 1/2 سموحة

وادي دجلة 1/2 بتروجيت

النصر 1/0 بتروجيت

بتروجيت 3/1 الزمالك

طلائع الجيش 2/1 بتروجيت

بتروجيت 0/0 مصر المقاصة

الرجاء 1/1 بتروجيت

قائمة فريق الإسماعيلي في مباراته أمام بتروجيت

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد مجدي

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / محمد هاشم / بهاء مجدي

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / نادر رمضان / إبراهيم عبد الخالق / محمد الصادق / كريم بامبو / عمر الوحش / توماس / عبد الرحمن مجدي / إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: شكري نجيب / دييغو كالديرون

تشكيلة فريق الإسماعيلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / محمد هاشم

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / إبراهيم عبد الخالق / إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: شكري نجيب / دييغو كالديرون

مقدمة عن مباراة الإسماعيلي وبتروجيت

سيبحث فريق الإسماعيلي في هذه المواجهة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو عن تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الإسماعيلي في الموسم الحالي هو إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني في الترتيب، وذلك حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019 م.

أما على الجانب المقابل يطمح فريق بتروجيت رفقة مديره الفني الكابتن طارق يحيي في أن يواصل الزحف نحو مراكز المقدمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن الهدف الرئيسي للفريق البترولي يبقى هو ضمان البقاء رفقة كبار كرة القدم المصرية في الموسم المقبل وتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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