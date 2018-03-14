موعد مباريات الدوري المصري الخميس 15/3/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي إقامة بعض مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباراتين من المباريات التي سوف تُلعب في يوم الخميس، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات.

موعد مباراة سموحة والمقاولون

ستُقام مباراة سموحة والمقاولون العرب في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة سموحة والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

موعد مباراة الداخلية والنصر

ستُقام مباراة الداخلية والنصر في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب كلية الشرطة بالعباسية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة الداخلية والنصر منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة أون سبورت وأيضاً قناة دي إم سي سبورت.

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