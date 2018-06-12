ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم روسيا 2018: تردد القنوات التركية وقناة مكان وكافة القنوات لمشاهدة كأس العالم مجانا

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تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم روسيا 2018 وكافة القنوات المفتوحة التي تذيع كأس العالم ومباريات مصر والسعودية، حيث ننشر قائمة القنوات المفتوحة المجانية والقنوات المشفرة الناقلة للمونديال على القمر الأوربي وأسترا والنايل سات وترك سات وكافة الأقمار الصناعية والباقات القنوات التركية TRT والقنوات الألمانية ARD , ZDF التي ستنقل البطولة مباشرة ومجانا حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء الحدث الكروي الاعرق والاقدم وهي منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي يشارك بها منتخب السعودية ومصر وتونس والمغرب.

تردد القنوات التركية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2018

بدأنا الموضوع “الشامل” لكافة الترددات الناقلة لكأس العالم 2018 بتردد القنوات التركية لأنها أفضل تركيبة مناسبة للمصريين، حيث تكلف المصري طبق 70-100 سم وعدسة، بإجمالي تكلفة أقل من 150 جنية حسب تقديراتنا.

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يمكنك أيضاً تركيب القمر الصهيوني ومتابعة القنوات الناقلة لكأس العالم على قمر أموس لكن لا نحبذ هذا الأمر لعدة أسباب أهمها أن القنوات الناقلة تنقل بتقنية SD وليست HD ، وكذلك قناة مكان التي أعلنت بث المباريات بالتعليق العربي لن تعمل للمصريين أو أي دولة أخرى خارج حدود فلسطين المحتلة.

حصلت القنوات التركية TRT على حقوق نقل مباريات كأس العالم على قنوات TRT1 و TRT HD و TRT sport و TRT 3، وهي قنوات تنقل كأس العالم بدقة HD عالية الجودة وكذلك دقة 4K فائقة الجودة.

االتردد الإتجاه ومعدل الترميز التردد : 11096 معدل الترميز : 3000 أفقي التردد : 11919 معدل الترميز : 24444 عمودي التردد : 11041 معدل الترميز : 8400 عمودي

مع اقتراب كأس العالم روسيا 2018، بات الترقب كبيراً للغاية في الشارع العربي بأكمله وفي هذا التقرير نعرض قائمة بعدة قنوات مفتوحة تنقل كأس العالم 2018 بروسيا لمشاهدة كأس العالم بث مباشر من منازلهم، خاصة في ظل التواجد العربي في المونديال المقبل والمتمثل في أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم، حيث نجح كلاً من المنتخب المصري والمنتخب التونسي إضافة إلى المنتخب المغربي وأيضاً المنتخب السعودي في التأهل إلى مونديال روسيا المقبل بعدما غاب جميعهم عن النسخ الماضية من المونديال.

ومع اقتراب موعد انطلاقة مونديال روسيا يزداد التساؤل من جانب الجماهير العربية في الوطن العربي والعالم بأكمله، وذلك حول كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم روسيا 2018 بشكل حصري ومجاني وخاصة بدون تشفير، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018 إضافة إلى جميع ترددات هذه القنوات وأيضاً الأقمار الصناعية المنقولة عليها.

موعد كأس العالم روسيا 2018: يبدأ كأس العالم بمباراة روسيا والسعودية يوم 14 يونيو 2018، أي بعد شهر من الآن.

قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم روسيا 2018

تردد القنوات التركية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة TRT Turkey

قمر ترك سات 42 شرق ( تردد 11054 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الألمانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة Das Erste Germany

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 11494 – أفقي – 22000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 11836 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد قناة ZDF Germany

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 11362 – عمودي – 22000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 11954 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 11054 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الانغولية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة TPA Angola

قمر يامال 54 شرق ( تردد 10962 – عمودي – 5926 معدل تصحيح خطأ ).

قمر يوتلسات 7 شرق ( تردد 11221 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الإيرانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة IRIB HD Iran

قمر إنتل سات 62 شرق ( تردد 11555 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر بدر 26 شرق ( تردد 11881 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر بدر 26 شرق ( تردد 11900 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الأرمينية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة ARMTV Armenia

قمر إنتل سات 60 شرق ( تردد 11622 – عمودي – 8527 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات اليونانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة ERT Greece

قمر يوتلسات 3 شرق ( تردد 12734 – عمودي – 16750 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الأذرية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة Ictimai TV Azerbaijan

قمر أزرسبيس1 46 شرق ( تردد 11175 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قنوات مشفرة تنقل مباريات كأس العالم روسيا 2018

يمكنك معرفة كيفية فتح هذه القنوات المشفرة من خلال الرابط ( أفضل رسيفرات لمشاهدة كأس العالم ).

تردد القنوات الفرنسية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة beIN SPORTS HD France

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 11377 – عمودي – 22000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 11856 – عمودي – 29700 معدل تصحيح خطأ ).

تردد قناة TF1 France

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 12207 – عمودي – 29700 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 12402 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي هوتبيرد 13 شرق ( تردد 11681 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر يوتلسات 5 غرب ( تردد 11096 – عمودي – 29950 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات التشيكية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة CT Czech Republic

قمر أسترا 23 شرق ( تردد 12070 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 23 شرق ( تردد 12363 – عمودي – 29500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 23 شرق ( تردد 12344 – عمودي – 29500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر يوتلسات 16 شرق ( تردد 11094 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر ثور 1 غرب ( تردد 12111 – عمودي – 28000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر ثور 1 غرب ( تردد 11843 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر ثور 1 غرب ( تردد 12723 – عمودي – 26660 معدل تصحيح خطأ ).

قمر ثور 1 غرب ( تردد 11977 – أفقي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الهولندية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة NPO HD Netherlands

قمر أسترا 23 شرق ( تردد 12188 – أفقي – 29900 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 23 شرق ( تردد 11739 – عمودي – 29900 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات البولندية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة TVP HD Poland الناقلة لكأس العالم على الأوربي

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 11179 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 10834 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 10719 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات السويسرية الناقلة لكأس العالم 2018 على القمر الأوربي

تردد قناة SRF HD Switzerland على الأوربي

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 12399 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 10971 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 11526 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الصربية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة RTS Serbia

قمر هيلاسات 39 شرق ( تردد 11135 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الإسبانية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة Telecinco Spain

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 10906 – عمودي – 22000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 10979 – عمودي – 22000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر هيسبا سات 30 شرق ( تردد 12456 – أفقي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الإيطالية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة RAI Italy

قمر أسترا 19 شرق ( تردد 11288 – عمودي – 22000 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 10992 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

القمر الأوربي 13 شرق ( تردد 11766 – عمودي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الكرواتية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة HRT Croatia

قمر يوتلسات 16 شرق ( تردد 11471 – أفقي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر يوتلسات 16 شرق ( تردد 10721 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر يوتلسات 16 شرق ( تردد 11554 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات البلغارية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة BNT Bulgaria

قمر هيلاسات 39 شرق ( تردد 12524 – أفقي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر هيلاسات 39 شرق ( تردد 12688 – أفقي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الأيرلندية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة RTE Ireland

قمر أسترا 28 شرق ( تردد 12246 – عمودي – 29500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر أسترا 28 شرق ( تردد 12266 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الهندية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة Sony India

قمر أسياسات 100 شرق ( تردد 12582 – عمودي – 40700 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات الرومانية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة TVR Romania

قمر هيلاسات 39 شرق ( تردد 12524 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر هيلاسات 39 شرق ( تردد 12688 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

قمر هيلاسات 39 شرق ( تردد 11012 – عمودي – 30000 معدل تصحيح خطأ ).

تردد القنوات البرتغالية الناقلة لكأس العالم 2018

تردد قناة RTP Portugal

قمر هيسبا سات 30 شرق ( تردد 12130 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر هيسبا سات 30 شرق ( تردد 12322 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

قمر هيسبا سات 30 شرق ( تردد 10730 – أفقي – 27500 معدل تصحيح خطأ ).

إذا كنت من مستقبلي القمر الأوربي Hotbird باتجاة 13 شرق طالع موضوع : قنوات تنقل كأس العالم على القمر الأوربي.

جدول قائمة الترددات الناقلة لكأس العالم روسيا 2018 المفتوحة والمشفرة

القناة الناقلة لكأس العالم التردد الكامل القمر الصناعي TRT Turkey 11096 أفقي 30000 Türksat 42°E TRT Turkey 11054 عمودي 30000 Türksat 42°E IRIB TV 3 11900 عمودي 27500 Badr 26°E IRIB TV 3 11881 أفقي 27500 Badr 26°E IRIB Varesh 11881 أفقي 27500 Badr26°E IRIB Varesh 11555 عمودي 30000 Intelsat 62°E IRIB HD Iran 11555 عمودي 30000 Intelsat 62°E IRIB HD Iran 11881 أفقي 27500 Badr 26°E IRIB HD Iran 11900 عمودي 27500 Badr 26°E Ictimai TV Azerbaijan 11175 أفقي 27500 AzerSpace 46°E RTI 1 Ivory Coast 12073 أفقي 27500 Badr 26°E ENTV Algeria 11059 أفقي 23700 Eutelsat 5°W 1TV Georgia 11095 أفقي 27500 AzerSpace 46°E Das Erste Germany 11494 أفقي 22000 Astra 19°E Das Erste Germany 11836 أفقي 27500 Astra 19°E beIN Sports HD France 12610 عمودي 22000 Astra 19°E beIN Sports HD France 11377 عمودي 22000 Astra 19°E ENTV Algeria 12673 أفقي 20250 SES 22°W RTS 1 Senegal 11221 أفقي 27500 Eutelsat 7°E beIN Sports HD France 12577 أفقي 29900 Hotbird 13°E beIN Sports HD France 11096 أفقي 29900 Hotbird 13°E TF 1 France 10845 أفقي 30000 Astra 19°E TF 1 France 11681 أفقي 27500 HotBird 13°E TF 1 France 11096 عمودي 29920 Eutelsat 5°W SRF zwei Switzerland 12399 أفقي 27500 Hotbird 13°E

ومن المقرر أن ينطلق مونديال روسيا المقبل في يوم 14 يونيو من العام الحالي 2018، وإليكم الآن مجموعات مونديال روسيا المقبل من المجموعة الأولى وحتى المجموعة الثامنة:-

المجموعة الأولى: روسيا ، مصر ، السعودية ، الأوروغواي

المجموعة الثانية البرتغال ، إسبانيا ، المغرب ، إيران

المجموعة الثالثة: فرنسا ، أستراليا ، بيرو ، الدنمارك

المجموعة الرابعة: الأرجنتين ، أيسلندا ، نيجيريا ، كرواتيا

المجموعة الخامسة: البرازيل ، سويسرا ، كوستاريكا ، صربيا

المجموعة السادسة: ألمانيا ، السويد ، المكسيك ، كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة: بلجيكا ، بنما ، تونس ، إنجلترا

المجموعة الثامنة: بولندا ، السنغال ، كولومبيا ، اليابان

في النهاية، نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم ونتمنى تمثيل مشرف للعرب.