خالد الغندور يكشف عن أولى صفقات الأهلي الصيف المقبل

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كشف الكابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك سابقاً والإعلامي حالياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي عن أولى صفقات النادي الأهلي، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن خالد الغندور أن النجم الواعد مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي التعاون السعودي، سوف يكون هو أول صفقة يتعاقد معها النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن خالد الغندور إلى أن هذه الصفقة سوف يحسمها أيضاً تركي آل شيخ الرئيسي الشرفي للنادي الأهلي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركي آل شيخ سوف يُقدم للنادي الأهلي في الفترة القادمة العديد من الصفقات الهامة وخاصة الصفقات الأفريقية.

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