مصادر صحفية إسبانية تؤكد اشتعال الصراع من أجل التعاقد مع محمد صلاح

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كشفت مصادر صحفية إسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي عن مدى حجم الصراع بين العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وذلك في إطار سعيها إلى التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن الجميع يعتقد أن نادي ريال مدريد الإسباني سوف يكون هو الأقرب من أجل الظفر بخدمات الفرعون المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق لأي نادي وخاصة في ظل ارتفاع سعر اللاعب بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن أبرز الأندية التي سوف تدخل بقوة على خط المفاوضات مع نادي ريال مدريد، هي أندية بايرن ميونخ الألماني إضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، على أن يبقى القرار النهائي في يد إدارة نادي ليفربول واللاعب نفسه في نهاية المطاف.

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