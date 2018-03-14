تعرف على ردة فعل هيكتور كوبر على أزمة النجم عبد الله السعيد

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي عن ردة فعل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك بخصوص أزمة النجم عبد الله السعيد حالياً من خلال توقيعه لناديين في وقت واحد.

حيث أشارت المصادر إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر غاضب بشدة من موقف النجم عبد الله السعيد، وخاصة بعدما علم بأن اللاعب قد قام بالتوقيع على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك ومن ثم قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر طلب من جهازه المعاون ضرورة تقديم تقرير شامل له في الفترة القادمة، وذلك سواء بخصوص أزمته الحالية أو بخصوص إصابته التي تعرض لها مؤخراً، وذلك من أجل تحديد مصيره قبل معسكر الفراعنة في شهر مارس الحالي.

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