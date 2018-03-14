رسمياً: بريطانيا تُعلن مقاطعة مونديال روسيا المقبل

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أعلنت بريطانيا رسمياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي عن مقاطعة مونديال روسيا المقبل، وذلك على الجانب الرسمي والدبلوماسي فقط بدون التدخل في الجانب الرياضي.

ومن جانبها أكدت تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أن كل أفراد العائلة المالكة البريطانية إضافة إلى الوزراء لن يكونوا متواجدين على أرض دولة روسيا في الصيف المقبل من أجل حضور المونديال.

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ويأتي ذلك القرار بناءً على الأزمة السياسية التي نشبت بين الدولتين في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الاعتداء على الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبل مع ابنته عن طريق استخدام غاز الأعصاب الذي يتم تصنيعُه في دولة روسيا.

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