قرار صارم من الأهلي بخصوص النجم عبد الله السعيد بعد غيابه عن مران المستبعدين

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قراراً صارماً اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي، وذلك بخصوص النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي بعدما غاب الأخير عن مران المستبعدين اليوم من رحلة الغابون.

حيث أشارت بعض التقارير الصحفية المصرية أن النجم عبد الله السعيد قد سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الأربعاء دون الحصول على إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي، وبالتالي قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع عقوبة مالية عليه قدرها مبلغ 50 ألف جنيه مصري عن كل يوم يغيب فيه اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق.

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كما أضافت بعض التقارير الأخرى أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد قرر أن يُخرج النجم عبد الله السعيد نهائياً من حساباته حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب الأزمة الكبيرة التي أوقع فيها نفسه في الآونة الأخيرة من خلال عملية توقيعه لناديين في وقت واحد، وهو ما جعل النادي الأهلي يقوم بعرضه إلى البيع أو الإعارة بعد تجديد عقده مع المارد الأحمر بساعتين فقط لا غير.

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