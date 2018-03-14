تعرف على السبب الحقيقى وراء سفر عبد الله السعيد إلى لندن

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي عن السبب الحقيقي وراء سفر النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وغيابه عن مران المستبعدين من رحلة الغابون دون الحصول على إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي.
حيث أشارت المصادر إلى أن السبب الحقيقي وراء سفر النجم عبد الله السعيد اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ إلى العاصمة الإنجليزية لندن، هو معاناة اللاعب من الضغوطات النفسية الكبيرة للغاية منذ يوم أمس الثلاثاء بعدما تم عرضه إلى البيع من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي.
كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم عبد الله السعيد ليس لديه أي نية للهرب من النادي الأهلي من خلال السفر إلى العاصمة الإنجليزية لندن مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية اليوم الأربعاء.
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