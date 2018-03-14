باريس سان جيرمان يواصل عزفه المنفرد في الدوري الفرنسي

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واصل فريق باريس سان جيرمان عزفه المنفرد في مسابقة الدوري الفرنسي عقب فوزه على حساب ضيفه فريق أنجيه بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الثانية عشر والدقيقة الخامسة والعشرين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أنجيه اللاعب كارل توكو في الدقيقة الخامسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة مقدمة عن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق أنجيه عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

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