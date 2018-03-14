بايرن ميونخ يلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بشكتاش التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب فودافون أرينا في مدينة إسطنبول على أرض دولة تركيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الإسباني تياغو ألكانتارا في الدقيقة الثامنة عشر، إضافة إلى التركي جوخان جونول في الدقيقة السادسة والأربعين بالخطأ في مرماه، وأيضاً الألماني ساندرو فاغنر في الدقيقة الرابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بشكتاش البرازيلي فاغنر لوف في الدقيقة التاسعة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن فريق بايرن ميونخ كان قد فاز في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

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