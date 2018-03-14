يوفنتوس يُعزز صدارته لترتيب الكالتشيو بعد فوزه على أتالانتا بثنائية

عزز فريق يوفنتوس صدارته لترتيب الكالتشيو عقب فوزه على حساب ضيفه فريق أتالانتا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة التاسعة والعشرين، إضافة إلى الفرنسي بليز ماتويدي في الدقيقة الحادية والثمانين.
وجاءت هذه المباراة في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق يوفنتوس رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق أتالانتا عند 41 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.
إقرأ أيضاً: بايرن ميونخ يلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
التعليقات