قنوات تنقل مباريات الدوريات الأوربية: طرق مشاهدة الدوري الإنجليزي والأسباني ودوري أبطال أوربا

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يتسائل دوماً عشاق كرة القدم في جمهورية مصر العربية عن القنوات التي يُمكن من خلالها مشاهدة ومتابعة مباريات كرة القدم سواء على الصعيد الأفريقي أو على الصعيد الأوروبي أو حتى على الصعيد العالمي، ولكن يبقى دائماً بحث عشاق كرة القدم عن القنوات المجانية والتي تعمل بدون تشفير عبر مختلف الأقمار الصناعية.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع القنوات الرياضية المجانية والمفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، إضافة إلى كل ترددات هذه القنوات سواء الترددات القوية أو حتى الترددات الضعيفة، كما سنستعرض لكم الأجهزة الأفضل التي يُمكنكم من خلالها متابعة هذه القنوات الرياضية المجانية من هدف واحد وهو الاستمتاع بكرة القدم في نهاية المطاف بشكل مجاني وبدون تشفير.

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قنوات ORTM . ORTM2

والتي يتم بثها عبر القمر انتلسات 31,5 w الموقع المداري غرب ، أما الترددات لهذه القنوات فهي، 12344 / 2121 / V و 12340 / 2121 / V.

وتعود هذه القنوات إلى دولة مالي، علماً بأنها تمتلك حقوق نقل بطولة كأس أمم فريقيا حتى نسخة عام 2022 م، كما تمتلك هذه القنوات أيضاً حقوق نقل بعض مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى بعض مباريات دوري أبطال أوروبا وأيضاً الدوري الأوروبي وأكبر الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني.

قناة sport 24

والتي يتم بثها عبر القمر Nss 7 . الموقع المداري 20 W غرب، أما تردد هذه القناة فهي، 12514 / 8332 / H.

وتعود هذه القناة إلى دولة إنجلترا، علماً بأن هذه القناة تمتلك حقوق نقل بعض مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية، وإضافة لذلك أيضاً فإنها مشفرة بشفرة “بور فيو 2 العنيد”.

قنوات ESPN 1 ، ESPN 2

والتي يتم بثها عبر القمر القمر تلي ستار 12 الموقع المداري 15 W غرب، أما تردد هذه القنوات فهي، 12608 / 7552 / H.

وتعود هذه القنوات إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن هذه القناة تمتلك حقوق مباريات الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني وأيضاً دوري كرة السلة الأمريكية، وإضافة إلى ذلك فإن هذه القنوات مشفرة بشفرة “بيس”.

قنوات ARENA SPORT 1،ARENA SPORT 2،ARENA SPORT 3 ، ARENA SPORT 4 ، ARENA SPORT 5 ARENA SPORT BH

والتي يتم بثها عبر القمر البلغاري الموقع المداري 1.9 شرقا، أما تردد هذه القنوات فهي، 12380 / 30000 / H.

وتعود هذه القنوات إلى دولة صربيا، علماً بأن هذه القنوات مشفرة بشفرة “تندبيرج المكسور”، كما تمتلك هذه القنوات حقوق نقل كلاً من الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس إسبانيا وكأس ألمانيا، وأيضاً الدوري البرازيلي والدوري الأرجنتيني وكوبا أمريكا.

قنوات ERT 1 ، ERT 2 ، ERT 3 ، ERT hd

والتي يتم بثها عبر القمر يوتل سات 3. الموقع المداري 3.1 شرقا، أما تردد هذه القنوات فهي، 12732 / 16751 / V.

وتعود هذه القنوات إلى دولة اليونان، علماً بأن هذه القنوات مفتوحة+ مشفرة بشفرة “بيس المكسور”، كما تمتلك هذه القنوات حقوق نقل كلاً من الدوري اليوناني وكأس اليونان، إضافة إلى كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

قنوات TRT SPORT HD ، IR CAMA 3

والتي يتم بثها عبر القمر يوتل سات w3 الموقع المداري 7E شرقا، أما تردد هذه القنوات فهو، 11637 / 30000 / H.

وتعود القناة الأولى إلى دولة تركيا فيما تعود القناة الثانية إلى دولة إيران وكلاً منهما مجاناً، علماً بأن هذه القنوات تمتلك حقوق نقل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إضافة إلى بطولة كأس العالم في روسيا 2018 م.

قنوات W9 suisse hd ، RTI ، RTB TV ، ORTM ، TVT international

والتي يتم بثها عبر القمر يوربيرد 9 الموقع المداري 9E شرقا ، أما ترددات هذه القنوات فهي، 12034 / 27500 / V ، 11900 / 27500 / H ، 11034 / 27500 / H ، 11881 / 27500 / V.

وتعود هذه القنوات إلى كلاً من دولة فرنسا ومالي والسنغال وأنجولا وجميعها قنوات مجانية، علماً بأن هذه القنوات تمتلك حقوق كلاً من كأس فرنسا ومباريات المنتخب الفرنسي وبعض مباريات كأس أمم أفريقيا، إضافة إلى مباراتين في كل أسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قناة Tv zimbo

والتي يتم بثها عبر القمر يوتل سات 10 الموقع المداري 10E شرقا ، أما تردد هذه القناة فهو، 10756 / 2480 / V.

وتعود هذه القناة إلى دولة أنجولا إضافة إلى كونها قناة مجانية، علماً بأن هذه القناة تمتلك حقوق نقل مباراة كل أسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضاً مباراة واحدة فقط من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في كل أسبوع.

قناة OBN

والتي يتم بثها عبر القمر يوتل سات 16 الموقع المداري 16E شرقا، أما تردد هذه القناة فهو، 11305 / 30000 / H.

وتعود هذه القناة إلى دولة إيطاليا إضافة إلى كونها قناة مجانية، علماً بأن هذه القناة تمتلك حقوق نقل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

قناة ZDF HD

والتي يتم بثها عبر القمر استرا 19 الموقع المداري 19E شرقا ،أما تردد هذه القناة فهو، 11362 / 22000 / H.

وتعود هذه القناة إلى دولة ألمانيا إضافة إلى كونها قناة مجانية، علماً بأن هذه القناة تمتلك حقوق نقل دوري أبطال أوروبا وأيضاَ مباريات منتخب ألمانيا، إضافة إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

قنوات ADMIN ، AZ Tv

والتي يتم بثها عبر القمر الازاري 46 الموقع المداري 46E شرقا ، أما تردد هذه القنوات فهو، 11175 / 27500 / H.

وتعود هذه القنوات إلى دولة أذربيجان، علماً بأنها مشفرة بشفرة “بيس المكسور”، كما تمتلك هذه القنوات حقوق كلاً من الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الأرجنتيني، إضافة إلى دوري أذربيجان وأيضاً دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

قنوات VARZISH SPORT HD ، AREZO HD ، TOLO HD ، NEGAAH HD ، LEMER HD

والتي يتم بثها عبر القمر الاماراتي ياه سات الموقع المداري 52.5 شرقا، أما تردد هذه القنوات فهي، 12015 / 27500 / H.

وتعود هذه القنوات إلى دولة طاجكستان، علماً بأن هذه القنوات مشفرة بشفرة “بيس المكسور”، كما تمتلك حقوق نقل كلاً من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وبعض مباريات الدوري الألماني، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا، وأيضاَ بعض المباريات من دوري أبطال آسيا.

قناة IRIB VARZISH HD

والتي يتم بثها عبر القمر الايراني انتلسات الموقع المداري 62E شرقا أما تردد هذه القناة فهو، 11097 / 23623 / H.

وتعود هذه القناة إلى دولة إيران، علماً بأن هذه القناة مشفرة بشفرة “بيس المكسور”، كما تمتلك حقوق نقل كلاً من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأيضاً بعض مباريات الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا.

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قنوات SPORT TV 1 ، SPORT TV 2 ، SPORT TV 3 ، SPORT TV 4 ، SPORT TV 5 ، SPORT TV + ، RTP1 ، RTP2 ، RTP3

والتي يتم بثها عبر القمر الهسباسات 30W غربا

أما ترددات هذه القنوات فهي،

12130/ 27500 / H

12169/ 27500 / H

12207/27500 / H

12360/27500 / H

12246/27500 / H

12475/275000/H

12322 / 27500 / H

12130 / 27500 / H

وتعود هذه القنوات إلى دولة البرتغال، علماً بأنها تمتلك حقوق نقل الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإنجليزي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري البرازيلي والدوري البرتغالي.

قنوات sport 1 ، sport 2 ، sport 3 ، sport 4 ، live 5 ، 5Gold ، 5Plus ، one Tv

والتي يتم بثها عبر اموس 4 الموقع المداري 4W

أما ترددات هذه القنوات فهي،

10758 / 27500 / V

10806 / 27500 / V

10842 / 27500 / V

10720 / 27500 / V

11102 / 30000 / V

10970 / 30000 /V

وتعود هذه القنوات إلى دولة إسرائيل، علماً بأنها تمتلك حقوق نقل كلاً من الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي والدوري الألماني، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأيضاً كأس اسبانيا وكأس إيطاليا، كما تمتلك أيضاً حقوق نقل بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

قنوات FOOT BOLL 1 ، FOOTBOOL 2

والتي يتم بثها عبر القمر استرا 4 الموقع المداري 4.8E شرقا

أما تردد هذه القنوات فهي، 12130 / 27500 / V

وتعود هذه القنوات إلى دولة اليونان، علماً بأنها تمتلك حقوق نقل كلاً من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، إضافة إلى كأس إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس ألمانيا.

قنوات Elven sport 1 ، Elven sport 2 ، Elven sport 3 ، Elven sport 4 ، CANAL SPORT 1 ، CANAL SPORT 2 ، TVP SPORT ، SPORT CLUB ، N+SPORT والتي يتم بثها عبر القمر القمر الأوربي (هوت بيرد) الموقع المداري 13E شرقا.

أما تردد هذه القنوات فهي 11488 / 27500 / H و 11278 / 27500 / H و 11278 / 27500 / V و 11488 / 27500 / H و 10719 / 27500 / V و 10834 / 27500 / V و 10832 / 27500 / H و 11499 /27500 / H.

وتعود هذه القنوات إلى كلاً من دولة بولندا واليونان، علماً بأنها تمتلك حقوق نقل كلاً من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري البولندي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.