قائمة القنوات الناقلة لكأس العالم على القمر الأوربي Hotbird

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باتت نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا 2018 محط أنظار الكثيرين، خاصة مع اقتراب إقامتها في شهر يونيو القادم وستكون بطولة كأس العالم روسيا 2018 منقولة أيضاً وبشكل حصري ومجاني على القمر الأوروبي هوتبيرد، وإليكم الآن القنوات المجانية الناقلة لمونديال روسيا المقبل على القمر الصناعي الأوروبي هوتبيرد باتجاه 13 شرق.
قنوات تنقل كأس العالم 2018 على القمر الأوربي.
القناة الفرنسية TF1 HD
- TF1 France
- Hotbird 13°E – 11681 H 27500
القناة الالمانية ZDF
- ZDF Germany
- HotBird 13°E – 11054 H 27500
الباقة البولندية TVP
- TVP HD Poland
- Hotbird 13°E – 11179 H 27500
- Hotbird 13°E – 10834 V 27500
- Hotbird 13°E – 10719 V 27500
الباقة السويسرية SRF
- SRF HD Switzerland
- Hotbird 13°E – 12399 H 27500
- Hotbird 13°E – 10971 H 29700
- Hotbird 13°E – 11526 H 27500
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