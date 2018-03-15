قائمة القنوات الناقلة لكأس العالم على القمر الأوربي Hotbird

منذ 32 دقيقة أخبار الرياضة
قائمة القنوات الناقلة لكأس العالم على القمر الأوربي Hotbird
كأس العالم 2018

باتت نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا 2018 محط أنظار الكثيرين، خاصة مع اقتراب إقامتها في شهر يونيو القادم وستكون بطولة كأس العالم روسيا 2018 منقولة أيضاً وبشكل حصري ومجاني على القمر الأوروبي هوتبيرد، وإليكم الآن القنوات المجانية الناقلة لمونديال روسيا المقبل على القمر الصناعي الأوروبي هوتبيرد باتجاه 13 شرق.

قنوات تنقل كأس العالم 2018 على القمر الأوربي.

القناة الفرنسية TF1 HD

  • TF1 France
  • Hotbird 13°E – 11681 H 27500

القناة الالمانية ZDF

  • ZDF Germany
  • HotBird 13°E – 11054 H 27500

الباقة البولندية TVP

  • TVP HD Poland
  • Hotbird 13°E – 11179 H 27500
  • Hotbird 13°E – 10834 V 27500
  • Hotbird 13°E – 10719 V 27500

الباقة السويسرية SRF

  • SRF HD Switzerland
  • Hotbird 13°E – 12399 H 27500
  • Hotbird 13°E – 10971 H 29700
  • Hotbird 13°E – 11526 H 27500