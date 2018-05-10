أفضل رسيفر لمشاهدة كأس العالم 2018: أسعار الرسيفرات التي تدعم BeoutQ

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كأس العالم على الأبواب، وكالعادة مع اقتراب الحدث الأهم هذا العام، يسعى الكثيرون لمشاهدة كأس العالم في منازلهم مجانا، نعرض لكم أفضل أجهزة الإستقبال والرسيفرات لمشاهدة كأس العالم 2018 سواء على الأقمار الأجنبية من القنوات المالكة أو من خلال خاصية IPTV أو Sattube أو حتى قنوات BeoutQ التي تنقل من قنوات بي إن.

والآن سوف نستعرض لكم أفضل الرسيفرات في مصر لمشاهدة كأس العالم.

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أجهزة ذات معالج 1506c

رويال 200

دريم 2100

روني 1000

ميجا سات 666

فوكسي 888

وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 175 إلى 200 جنيه، وتدعم حاليا خاصية Sattube المميزة.

أجهزة ذات معالج 1506g

تايجر 1000 x2

سكاي لاين 222i 2usb

بانوراما h2

سوبر اكس x2

نمبر 1

سوني ستار 999

كينج ستار 777

هاي ماكس 999

تك سات 888

فورتك 888

وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 200 إلى 275 جنيه، علماً بأن هذه الأجهزة لا تدعم iptv لكنها تدعم خاصية Sattube المميزة.

أجهزة ذات معالج gx

كيوماكس سالك h1 ميني

كيوماكس سالك h1 الكبير

كيوماكس سالك h3 عدسه ويرلس

كيوماكس سالك h2 plus الكبير

ستار سات 1515 برايم

وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 220 إلى 250 إلى 270 وحتى 300 جنيه، ولكن لا يوجد به سوى usb1 واحد فقط وتدعم IPTV.

أجهزة ذات معالج 1506g ولكن فلاشة 8 جيجا

ستار جولد 555

ديسكفري 555

اوميكس 999

اوميجا كلاسيك

تك سات 999

سيناتور 888

فيزو ماكس 888

فيزو ماكس 999

فيسو 999

وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 275 إلى 375 جنيه، علماً بأن هذه الأجهزة تدعم iptv ومؤخرًا توفرت بعد التحديثات والتعديلات لتشغيل خاصية Sattube.

جهاز كيوماكس سالك h6

ويتراوح سعره ما بين 475 إلى 550 جنيه، علماً بأنه جهاز بطئ وبه عيوب كثيرة وأصبح نادر الوجود في مصر.

جهاز ترومان 9090 b

ويتراوح سعره ما بين 450 إلى 500 جنيه، ولكن عيبه الرئيسي هو ضعف السيرفر، إضافة إلى عدم دعم الباقات الكثيرة وأيضاً عدم التعامل مع الشفرات الحديثة.

أجهزة هيرشمان 8800 وفيجا 999

تتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 450 إلى 550 جنيه، وتُعتبر من أفضل الأجهزة في السوق المصري نظراً لكونها تمتاز بقوة السيرفر.

جهاز كيوماكس سالك h7

يتراوح سعره ما بين 875 إلى 1200 جنيه، علماً بأنه يُعتبر من أفضل الأجهزة في السوق المصري، وخاصة بسبب التعامل مع نظام عالي الجودة h265 وسيرفر الفورايفر الكاسر لقنوات BeoutQ التي تعيد بث قنوات بي إن سبورت.

جهاز ترومان بريمر بلص

يتراوح سعره ما بين 1000 إلى 12000 جنيه، علماً بأنه جهاز ممتاز جداً، إلا أنه يُعاب عليه الثقل وصعوبة التعامل، كما أنه لا يتعامل أيضاً مع نظام الجيل الثالث h265.

جهاز استرونج 4950 h

يتراوح سعره ما بين 600 إلى 800 جنيه، ويُعتبر جهاز ممتاز جداً، وأيضاً يدعم نظام iptv ولكنه لا يدعم نظام الجيل الثالث.

جهاز ستار سات 90000 اكستريم

يتراوح سعره ما بين 1900 إلى 2500 جنيه، علماً بأنه يُعاب عليه البطئ عند الاقلاع إضافة إلى عدم دعمه لنظام 4k، لكنه يتميز بسيرفر الفور إيفر وفتحه لقنوات BeoutQ الناقلة للدوريات الكبرى مجانا.

جهاز تايجر T3000

يتراوح سعره ما بين 2500 إلى 3000 جنيه، ولكن يُعاب عليه البطئ في التنقل بين القنوات، إضافة إلى وجود خلل نوعاً ما في شفرة البيس، لكنه يدعم نظام الجيل الثالث h256 وكاسر لقنوات BeoutQ، ويتميز بنظام أندرويد أنيق.