أفضل رسيفر لمشاهدة كأس العالم 2018: أسعار الرسيفرات التي تدعم BeoutQ

كأس العالم على الأبواب، وكالعادة مع اقتراب الحدث الأهم هذا العام، يسعى الكثيرون لمشاهدة كأس العالم في منازلهم مجانا، نعرض لكم أفضل أجهزة الإستقبال والرسيفرات لمشاهدة كأس العالم 2018 سواء على الأقمار الأجنبية من القنوات المالكة أو من خلال خاصية IPTV أو Sattube أو حتى قنوات BeoutQ التي تنقل من قنوات بي إن.
والآن سوف نستعرض لكم أفضل الرسيفرات في مصر لمشاهدة كأس العالم.
يهمك أيضًا: قنوات مفتوحة ناقلة لكأس العالم.
أجهزة ذات معالج 1506c
- رويال 200
- دريم 2100
- روني 1000
- ميجا سات 666
- فوكسي 888
- وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 175 إلى 200 جنيه، وتدعم حاليا خاصية Sattube المميزة.
أجهزة ذات معالج 1506g
- تايجر 1000 x2
- سكاي لاين 222i 2usb
- بانوراما h2
- سوبر اكس x2
- نمبر 1
- سوني ستار 999
- كينج ستار 777
- هاي ماكس 999
- تك سات 888
- فورتك 888
- وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 200 إلى 275 جنيه، علماً بأن هذه الأجهزة لا تدعم iptv لكنها تدعم خاصية Sattube المميزة.
أجهزة ذات معالج gx
- كيوماكس سالك h1 ميني
- كيوماكس سالك h1 الكبير
- كيوماكس سالك h3 عدسه ويرلس
- كيوماكس سالك h2 plus الكبير
- ستار سات 1515 برايم
وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 220 إلى 250 إلى 270 وحتى 300 جنيه، ولكن لا يوجد به سوى usb1 واحد فقط وتدعم IPTV.
أجهزة ذات معالج 1506g ولكن فلاشة 8 جيجا
- ستار جولد 555
- ديسكفري 555
- اوميكس 999
- اوميجا كلاسيك
- تك سات 999
- سيناتور 888
- فيزو ماكس 888
- فيزو ماكس 999
- فيسو 999
وتتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 275 إلى 375 جنيه، علماً بأن هذه الأجهزة تدعم iptv ومؤخرًا توفرت بعد التحديثات والتعديلات لتشغيل خاصية Sattube.
جهاز كيوماكس سالك h6
ويتراوح سعره ما بين 475 إلى 550 جنيه، علماً بأنه جهاز بطئ وبه عيوب كثيرة وأصبح نادر الوجود في مصر.
جهاز ترومان 9090 b
ويتراوح سعره ما بين 450 إلى 500 جنيه، ولكن عيبه الرئيسي هو ضعف السيرفر، إضافة إلى عدم دعم الباقات الكثيرة وأيضاً عدم التعامل مع الشفرات الحديثة.
أجهزة هيرشمان 8800 وفيجا 999
تتراوح أسعار هذه الأجهزة ما بين 450 إلى 550 جنيه، وتُعتبر من أفضل الأجهزة في السوق المصري نظراً لكونها تمتاز بقوة السيرفر.
جهاز كيوماكس سالك h7
يتراوح سعره ما بين 875 إلى 1200 جنيه، علماً بأنه يُعتبر من أفضل الأجهزة في السوق المصري، وخاصة بسبب التعامل مع نظام عالي الجودة h265 وسيرفر الفورايفر الكاسر لقنوات BeoutQ التي تعيد بث قنوات بي إن سبورت.
جهاز ترومان بريمر بلص
يتراوح سعره ما بين 1000 إلى 12000 جنيه، علماً بأنه جهاز ممتاز جداً، إلا أنه يُعاب عليه الثقل وصعوبة التعامل، كما أنه لا يتعامل أيضاً مع نظام الجيل الثالث h265.
جهاز استرونج 4950 h
يتراوح سعره ما بين 600 إلى 800 جنيه، ويُعتبر جهاز ممتاز جداً، وأيضاً يدعم نظام iptv ولكنه لا يدعم نظام الجيل الثالث.
جهاز ستار سات 90000 اكستريم
يتراوح سعره ما بين 1900 إلى 2500 جنيه، علماً بأنه يُعاب عليه البطئ عند الاقلاع إضافة إلى عدم دعمه لنظام 4k، لكنه يتميز بسيرفر الفور إيفر وفتحه لقنوات BeoutQ الناقلة للدوريات الكبرى مجانا.
جهاز تايجر T3000
يتراوح سعره ما بين 2500 إلى 3000 جنيه، ولكن يُعاب عليه البطئ في التنقل بين القنوات، إضافة إلى وجود خلل نوعاً ما في شفرة البيس، لكنه يدعم نظام الجيل الثالث h256 وكاسر لقنوات BeoutQ، ويتميز بنظام أندرويد أنيق.
التعليقات