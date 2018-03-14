الزمالك يتخطى الرجاء برباعية وينفرد بوصافة ترتيب الدوري المصري مؤقتاً

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حقق فريق الزمالك فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من باسم مرسي في الدقيقة العشرين والدقيقة الثانية والثمانين، إضافة إلى أحمد مدبولي في الدقيقة الثانية عشر وأيضاً محمود عبد العزيز في الدقيقة الثالثة والثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الرجاء اللاعب حمادة ناصر في الدقيقة التسعين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الزمالك رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتاً، فيما استقر رصيد فريق الرجاء عند 22 نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب.

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