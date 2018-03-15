موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

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يستقطب مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية أنظار العالم كله في يوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي، وذلك حينما يُجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فعاليات قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا إضافة إلى قرعة الدور ذاته من مسابقة الدوري الأوروبي.

وكان الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا قد اختتم في مساء يوم أمس الأربعاء، على أن تُختتم اليوم الخميس جميع مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، وبعدها مباشرة يبدأ الترقب من جانب كل عشاق كرة القدم على مستوى العالم بأكمله في انتظار نتيجة القرعة.

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ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي، أما قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي فسوف يتم إجرائها مباشرة عقب نهاية قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسوف يتم نقل فعاليات قرعة الدور ربع النهائي سواء من مسابقة دوري أبطال أوروبا أو مسابقة الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة هي الناقلة لكل فعاليات القرعة.

الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين / برشلونة الإسباني / إشبيلية الإسباني / مانشستر سيتي الإنجليزي / ليفربول الإنجليزي / يوفنتوس الإيطالي / روما الإيطالي / بايرن ميونخ الألماني

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