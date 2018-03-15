موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي الجمعة 16/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق القادسية نظيره فريق الهلال في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير سعود بن جلوي، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الهلال والقادسية

ستُقام مباراة الهلال والقادسية في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير سعود بن جلوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية

ستكون مباراة الهلال والقادسية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

وستكون مباراة الهلال والقادسية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

ترتيب الهلال والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة، فيما يحتل فريق القادسية حالياً المركز الثاني عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 22 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الهلال الموسم الحالي

استقلال طهران الإيراني 1/1 الهلال / دوري أبطال آسيا

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين

الهلال 1/1 الريان القطري / دوري أبطال آسيا

الاتفاق 1/2 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين

الريان القطري 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا

نتائج أخر 7 مباريات لفريق القادسية الموسم الحالي

الفيحاء 0/2 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين

القادسية 0/0 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين

التعاون 1/1 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين

القادسية 2/1 الاتفاق / الدوري السعودي للمحترفين

القادسية 3/2 الفيصلي / كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن 4/3 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة فريق الهلال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: محمد البريك / أسامة هوساوي / محمد جحفلي / ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف / نيكولاس / إزكويل سيروتي / أشرف بنشرقي / عبدالله الزوري

خط الهجوم: جيلمين ريفاس

المدرب: الأرجنتيني خوان براون

تشكيلة فريق القادسية المتوقعة في المباراة

فيصل / فواز فلاتة / ياسين برناوي / عبدالمحسن فلاتة / حاتم بلال / إبراهيم / محمد فاتو / جورجينهو / بيسمارك / بي بولا / هارون كمارا

مقدمة عن مباراة الهلال والقادسية

سيدخل فريق الهلال هذه المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون وهو في أسوأ حالة له على الإطلاق، وذلك نظراً إلى النتائج السلبية التي حققها الزعيم طوال الموسم الحالي وتحديداً في الشهرين الماضيين تقريباً مما جعل القلق يُسيطر بشكل كبير للغاية على جماهير نادي الهلال.

وعلى الرغم من أن فريق الهلال يُعتبر وصيف النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال آسيا 2017 م، إلا أنه بات على مشارف توديع مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م ومنذ دور المجموعات، وهو ما يؤكد بدوره على الوضعية الكارثية التي يمر بها فريق الهلال في الآونة الأخيرة، ويكفي القول أن فريق الهلال لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق بعد مرور أربعة جولات من دور المجموعات.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي الهلال أن يكون كامل تركيز الفريق منصب في الفترة القادمة المتبقية من عمر الموسم على شئ واحد فقط لا غير، وهو لقب الدوري السعودي للمحترفين وخاصة وأنه صاحب الصدارة منذ مطلع الموسم وحتى هذه اللحظة.

ولكن وفي الوقت ذاته لن يكون الفوز باللقب أمراً سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأن الفارق بينه وبين مُلاحقه المباشر وهو فريق الأهلي نقطة واحدة فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي سوف يصطدم بفريق الهلال في قمة مرتقبة في مطلع شهر إبريل المقبل، وهي القمة التي من المتوقع أن تحسم مسار لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

أما على الجانب المقابل لا يُنافس فريق القادسية بالطبع على الألقاب، ولكنه يُنافس وبقوة من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي في نهاية الموسم الحالي، مما سوف يجعله بالتالي يدخل المواجهة عازماً على تعقيد مهمة فريق الهلال ولم لا تحقيق المفاجأة والخروج على الأقل بنقطة التعادل من أمام الزعيم.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الهلال والقادسية

لم يعرف فريق الهلال طعم الخسارة في مباراتين على التوالي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ شهر فبراير عن عام 2016 م.

واجه فريق الهلال نظيره فريق القادسية في 11 مباراة سابقة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

لم يعرف فريق القادسية طعم الانتصار على الإطلاق على حساب فريق الهلال في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في ثمانية مباريات، وفي مقابل ذلك حسم نتيجة التعادل ثلاثة مباريات بين الفريقين

لم يعرف فريق القادسية طعم الانتصار على الإطلاق في آخر خمسة مباريات خاضها على أرضه في الموسم الحالي، حيث تعادل في مباراة واحدة فقط كما تعرض إلى الخسارة في أربعة مباريات أخرى

إقرأ أيضاً: موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي