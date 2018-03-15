موعد مباراة الأهلي والرائد بمشاركة “مؤمن زكريا” و”شيكابالا” في الدوري السعودي الجمعة 16/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والرائد بمشاركة “مؤمن زكريا” و”شيكابالا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الرائد نظيره فريق الأهلي في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والرائد

ستُقام مباراة الأهلي والرائد في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد

ستكون مباراة الأهلي والرائد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة.

وستكون مباراة الأهلي والرائد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الثانية هي الناقلة للمباراة.

ترتيب الأهلي والرائد في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 48 نقطة، فيما يحتل فريق الرائد حالياً المركز الثالث عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 20 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الفيحاء 2/2 الأهلي وفاز الأهلي بركلات الترجيح / كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي 1/5 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي 1/1 الغرافة القطري / دوري أبطال آسيا

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

التعاون 2/2 الرائد

الهلال 1/2 الرائد

الشباب 0/0 الرائد

الرائد 1/3 الباطن

الرائد 1/0 الاتفاق

النصر 3/4 الرائد

أُحد 3/1 الرائد

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: سعيد المولد / معتز هوساوي / عقيل بلغيث / منصور الحربي

خط الوسط: عبدالله مجرشي / مارك ميليغان / مؤمن زكريا / تيسير الجاسم / فيتفاتزيديس

خط الهجوم: مهند عسيري

المدرب: الأوكراني سيرجي ريبروف

تشكيلة فريق الرائد المتوقعة في المباراة

متعب شراحيلي / سابيا / محمد العمري / متعب المطلق / محمد عطوة / دانييل أمورا / عصام الراقي / سلطان السوادي / سانتوس / محمود عبد الرازق شيكابالا / إسماعيل بانغورا

مقدمة عن مباراة الأهلي والرائد

سيدخل فريق الأهلي هذه المواجهة تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف وهو في حالة معنوية جيدة للغاية، وذلك في ظل النتائج الإيجابية التي يُحققها على كافة الأصعدة سواء محلياً أو حتى قارياً.

ويكفي القول فقط أن فريق الأهلي عاد لكي يُنافس بقوة كبيرة للغاية على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن كان البعض يعتقد أنه بعيد للغاية عن المنافسة، ولعل ما ساعده في ذلك الأمر كثيراً هو تعثر صاحب الصدارة فريق الهلال في أكثر من مناسبة سابقة، مما جعل الفارق بين الفريقين يصل إلى نقطة واحدة فقط لا غير.

وربما ما يُزيد من الإثارة أن فريق الأهلي سوف يواجه نظيره فريق الهلال في مطلع شهر إبريل المقبل، وذلك في المباراة التي ستحسم دون أدنى شك لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

وفي التوقيت ذاته يمر فريق الأهلي بوضعية مثالية أيضاً سواء في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما وصل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وأيضاً في مسابقة دوري أبطال آسيا في ظل تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب مجموعته الأولى.

أما على الجانب المقابل فسوف يسعى فريق الرائد من جديد إلى تحقيق الانتصار، وذلك من أجل تعزيز آماله الضعيفة جداً في البقاء في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، علماً بأن جماهير نادي الرائد تُدرك جيداً أنه في حالة هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى السعودي فحينها سوف يُغادر معظم نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

مواجهة مؤمن زكريا ضد محمود عبد الرازق شيكابالا

سوف تترقب الجماهير المصرية بشكل خاص للغاية المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين النجم المصري مؤمن زكريا من جانب فريق الأهلي وبين النجم المصري الآخر محمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك في حالة مشاركة الثنائي بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

ويبقى الأمر المميز أن كلاً من الثنائي مؤمن زكريا ومحمود عبد الرازق شيكابالا قد تم استدعائهُما إلى قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك في إطار معسكر أحفاد الفراعنة في شهر مارس الحالي من أجل التحضير للمشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن كلاً من الثنائي مرشح أيضاً لكي يكون عنصراً أساسياً في قائمة الفراعنة في المونديال المقبل.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والرائد

واجه فريق الأهلي نظيره فريق الرائد في 25 مباراة سابقة على مر التاريخ في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 20 مباراة سابقة على حساب فريق الرائد، بينما نجح فريق الرائد في تحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي في مباراتين فقط لا غير، فيما حسمت نتيجة التعادل ثلاثة مباريات بين الطرفين

سجل فريق الأهلي 66 هدفاً في شباك فريق الرائد، بينما سجل فريق الرائد 22 هدفاً في شباك فريق الأهلي على مدار تاريخ المواجهات بينهما في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

يُعتبر فريق الأهلي هو أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 55 هدفاً منذ مطلع الموسم وحتى الآن

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي الجمعة 16/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة