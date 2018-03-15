موعد مباريات الجمعة 16/3/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

Advertisements

يشهد يوم الجمعة الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس الحالي إقامة العديد من المباريات في مختلف أنحاء العالم، وتحديداً في بعض المسابقات الأوروبية والأفريقية مثل مسابقة الدوري الإسباني والدوري الألماني إضافة إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات إضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة موناكو وليل

ستُقام مباراة موناكو وليل في مساء يوم الجمعة على ملعب لويس الثاني، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

وستكون مباراة موناكو وليل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة شتوتغارت وفرايبورغ

ستُقام مباراة شتوتغارت وفرايبورغ في مساء يوم الجمعة في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة شتوتغارت وفرايبورغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

موعد مباراة إيبار وليفانتي

ستُقام مباراة إيبار وليفانتي في مساء يوم الجمعة على ملعب سيوداد دي فالنسيا في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة إيبار وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

موعد مباراة كمبالا وسانت جورج

ستُقام مباراة كمبالا سيتي الأوغندي وسانت جورج من إثيوبيا في عصر يوم الجمعة، وذلك في إطار إياب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الأهلي والرائد بمشاركة “مؤمن زكريا” و”شيكابالا” في الدوري السعودي الجمعة 16/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة