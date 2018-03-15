خطوة هامة من إدارة الزمالك قبل موعد الميركاتو الصيفي المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قام بخطوة في غاية الأهمية، وذلك قبل موعد الميركاتو الصيفي المقبل في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف فريق الزمالك.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدأ في محاولات جادة مع لاعبيه الثلاثة المعارين إلى أندية في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من أجل محاولة إقناع كلاً منهم بضرورة العودة من جديد إلى نادي الزمالك قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أن مجلس إدارة نادي الزمالك يُدرك جيداً أن عودة كلاً من الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا المعار لنادي الاتحاد السعودي، إضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا المعار لنادي الرائد السعودي، وأيضاً مصطفى فتحي المعار لنادي التعاون السعودي، سوف يُضاعف من قوة فريق الزمالك بشكل كبير للغاية قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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