فيديو: مرتضى منصور يُهاجم الخطيب ويُهدد بإغلاق النادي الأهلي

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بمهاجمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، وذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مارس الحالي تعقيباً على أزمة النجم عبد الله السعيد.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الغندور والجمهور” المذاع عبر شاشة قناة LTC رفقة الإعلامي خالد الغندور، أكد المستشار مرتضى منصور أن الزمالك على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع النجم عبد الله السعيد في شهر فبراير الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أنه لم يقوم حتى هذه اللحظة بالكشف عن العقود التي قام النجم عبد الله السعيد بتوقيعها مع نادي الزمالك، وذلك نظراً لآنه رئيس نادي يتمتع بالأخلاق، وليس مثل النادي الأهلي الذي لديه كفيل سعودي أو مثل رئيسه محمود الخطيب الذي لا يتمتع بالمبادئ.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماعاً مع النجم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك قبل موعد مباراة الديربي بثلاثة أيام فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك الاجتماع أيضاً شهد حضور تركي آل شيخ من أجل إقناع اللاعب بضرورة التوقيع للنادي الأهلي.

وعن عملية توقيع النجم عبد الله السعيد لنادي الزمالك، أكد المستشار مرتضى منصور أن جلسة توقيع العقود مع النجم عبد الله السعيد قد تم تصويرها صوت وصورة في اليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشرط الجزائي في عقد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك كفيل بإغلاق النادي الأهلي، حيث تصل قيمته إلى مبلغ 100 مليون دولار..

أما عن أسباب موافقة النجم عبد الله السعيد على تجديد عقده مع النادي الأهلي، فقد أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن ذلك حدث بسبب الكابتن أحمد شوبير إضافة إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وأيضاً تركي آل شيخ.

تصريحات المستشار مرتضى منصور وهجومه على الكابتن محمود الخطيب وتهديد بإغلاق النادي الأهلي

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