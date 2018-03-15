الأهلي يقترب رسمياً من تجديد عقد مدربه حسام البدري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد بات قريباً للغاية من التوصل إلى إتفاق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من أجل تجديد عقده مع النادي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الكابتن حسام البدري سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يُصبح الكابتن حسام البدري هو أغلى مدرب في كرة القدم المصرية بموجب عقده الجديد مع النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري سوف يحصل على راتب شهري تصل قيمته إلى مبلغ 750 ألف جنيه مصري، وبالتالي سوف يُصبح متقدماً على الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك الذي يتقاضى راتب شهري تصل قيمته إلى مبلغ 700 ألف جنيه مصري.

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