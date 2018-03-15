وزير الشباب والرياضة يرد بقوة على تصريحات مرتضى منصور

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قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالرد في صباح اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي قام فيها بمهاجمة وزارة الشباب والرياضة بعدم تقديم الدعم لنادي الزمالك مثلما هو الحال مع النادي الأهلي.

وتعقيباً على تصريحات المستشار مرتضى منصور في مساء يوم أمس الأربعاء، قام المهندس خالد عبد العزيز بكتابة الآتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “إجمالي ما صرفته وزارة الشباب والرياضة خلال ال4 سنوات الماضية لنادي الزمالك 22 مليون جنيه، وللنادي الأهلي 19 مليون جنيه، وأي أرقام أخرى تذكر للأسف غير صحيحة على الإطلاق”.

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