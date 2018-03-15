خبير لوائح يكشف عن العقوبة المنتظرة لعبد الله السعيد في حالة توقيعه لناديين

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كشف محمد بيومي خبير لوائح اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي عن العقوبة المنتظرة التي سوف يتم توقيعها على النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي، وذلك في حالة توقيعه على عقدين لناديين في وقت واحد.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الخميس عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد محمد بيومي أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم تنص على إيقاف أي لاعب يقوم بالتوقيع لناديين في وقت واحد لمدة ثمانية أشهر كاملة، مشيراً في الوقت ذاته على أن الإيقاف يكون على صعيد النادي فقط وليس على صعيد المنتخب الوطني.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد بيومي على أنه في حالة قام النجم عبد الله السعيد بالتوقيع ولو على نسخة واحدة فقط من أصل أربع نسخ من عقده مع نادي الزمالك، فإن هذه النسخة يُعتد بها ويُصبح حينها اللاعب قد وقع لناديين في وقت واحد.

وفي ختام تصريحاته أشار محمد بيومي إلى أنه عدم إظهار نادي الزمالك العقد الذي قام عبد الله السعيد بتوقيعه حتى هذه اللحظة يؤكد بدوره على أن اللاعب لم يقم بالتوقيع سوى على مستند آخر ليس له علاقة بالعقد الذي تحدث عنه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

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