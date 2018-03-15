مصادر صحفية تؤكد حصول الأهلي على توقيع نجم الزمالك في صفقة مدوية

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
مصادر صحفية تؤكد حصول الأهلي على توقيع نجم الزمالك في صفقة مدوية
فريق الزمالك

كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي عن نجاح النادي الأهلي في الحصول على توقيع نجم نادي الزمالك، وذلك تمهيداً للتعاقد معه قبل انطلاقة الموسم بعد المقبل أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية بعد المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلى أن النادي الأهلي حصل على توقيع النجم أحمد توفيق لاعب نادي الزمالك حالياً، وذلك بعدما قام كلاً من عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعقد جلسة مع اللاعب رفقة وكيل أعماله في إحدى فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

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