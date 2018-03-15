مرتضى منصور يواصل هجومه على وزير الشباب والرياضة

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واصل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومه اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك بسبب أزمة دعم وزارة الشباب والرياضة للنادي الأهلي أكثر من نادي الزمالك.

وكان المستشار مرتضى منصور قد بدأ هجومه على وزير الشباب والرياضة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، ليقوم المهندس خالد عبد العزيز بالرد في صباح اليوم على هجوم المستشار مرتضى منصور، وذلك من خلال تأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدعم نادي الزمالك بمبلغ 22 مليون جنيه مصري.

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وبناءً على ذلك قام المستشار مرتضى منصور بالرد اليوم أيضاً من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قال المستشار مرتضى منصور: “حضرتك بتقول إنك بتحترم القانون، ممكن تقول لنا لماذا لم تحترمه عندما صدر حكم بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة ولم تنفذه”.

كما أضاف أيضاً: “ولماذا لم تحترمه عندما صدر حكم بحل مجلس إدارة الأهلي ولم تنفذه وتحايلت عليه وعينت نفس الأشخاص، هل القانون كان في إجازة؟”.

وفي ختام حديثه قال: “حضرتك بتقول إنك دعمت الزمالك ب22 مليون جنيه، وأنا أتحداك لو لجنة الوصاية التي عينتها في النادي عشان تعرقل مسيرة النادي أظهرت ورقة واحدة تقول إنك منحت الزمالك هذا المبلغ”.

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