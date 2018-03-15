الإسماعيلي يعود للوصافة بعد فوزه الصعب على بتروجيت

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حقق فريق الإسماعيلي فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بتروجيت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الإسماعيلي في المباراة المهاجم الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة التاسعة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الإسماعيلي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق بتروجيت عند 36 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

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