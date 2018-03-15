أتلتيكو مدريد يُكرر فوزه على لوكوموتيف موسكو ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

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تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة السادسة عشر، إضافة إلى الإسباني ساؤول نيغويز في الدقيقة السابعة والأربعين، وأيضاً الإسباني فرناندو توريس في الدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء والدقيقة السبعين، وأخيراً الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الخامسة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن فريق أتلتيكو مدريد كان قد فاز أيضاً في مباراة الذهاب ولكن بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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