إيهاب جلال: مواجهة ديشا الإثيوبي صعبة وثقتي كبيرة في لاعبي الزمالك

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تحدث الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق ديشا الإثيوبي في إطار إياب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد الكابتن إيهاب جلال أن المواجهة المقبلة لفريقه أمام فريق ديشا الإثيوبي تُعتبر في غاية الصعوبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه استعد لهذه المباراة بأفضل صورة ممكنة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على أن ثقته كبيرة للغاية في لاعبي فريق الزمالك، وخاصة وأن جميع لاعبي الفريق يعلمون مدى أهمية هذه المباراة من أجل الوصول إلى دور المجموعات للمسابقة الأفريقية.

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