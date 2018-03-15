لاتسيو ومارسيليا يلحقان بركب المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

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تأهل فريق لاتسيو الإيطالي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر مارس الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق لاتسيو في المباراة كلاً من لوكاس ليفا في الدقيقة الثالثة والعشرين إضافة إلى ستيفان دي فريج في الدقيقة الثالثة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، بينما كانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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وفي مباراة أخرى تأهل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى الدور ذاته عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أتلتيك بيلباو الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم أيضاً على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أولمبيك مارسيليا في المباراة كلاً من ديميتري باييت في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء إضافة إلى لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الثانية والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أتلتيك بيلباو إيناكي ويليامز في الدقيقة الرابعة والسبعين، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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